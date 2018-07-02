В Армавире сожители избили и покусали полицейского

Мужчина и женщина кинулись на полицейского, избили его, оторвали погоны и покусали.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Чкалова. По предварительным данным, 52-летний местный житель выпил спиртное и вышел во двор. Он стал громко ругаться нецензурными словами и агрессивно себя вести. В это время на улице находились дети. Соседи вызвали полицию.

Когда полицейский прибыл на место конфликта, дебошир бросился на него с кулаками. Он ударил полицейского более пяти раз по голове и телу. Его 46-летняя сожительница выбежала из дома, кинулась на представителя власти, оторвала ему погон и укусила в спину и руку.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей, его сожительницу оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает портал gorodarmavir.ru.

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