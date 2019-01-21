В Армавире спасатели достали из разбитой иномарки пострадавших в ДТП детей

Авария произошла вечером 17 января на въезде в город.

Nissan Qashqai и КамАЗ столкнулись при движении в одном направлении. Водитель грузовика не получил травм, в иномарке пострадала семья — супруги и две девочки трех и шести лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

По приезду спасателей дети еще находились в искореженном автомобиле. Сотрудники армавирского отряда «Кубань-СПАС» отключили аккумуляторную батарею и освободили детей из салона.

Трехлетняя девочка получила черепно-мозговую травму. Ребенка и остальных пострадавших передали врачам скорой помощи.

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