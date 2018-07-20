В Армавире спецтехника насмерть раздавила работницу консервного цеха

ЧП случилось в одном из цехов местного завода днем 18 июля.

В момент происшествия рабочая трудилась у конвейера. Готовые упаковки с банками отвозил на склад мужчина на вилочном погрузчике.

Водитель заметил, что подъемное устройство у спецтехники заедает. Мужчина вышел из кабины, чтобы наладить оборудование. В этот момент техника поехала задним ходом и придавила женщину.

Коллеги сразу же вызвали на место ЧП скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу № 3. Почти сутки врачи боролись за жизнь травмированной сотрудницы завода, но из-за сильных ранений нижних конечностей 54-летняя пациентка скончалась в реанимации.

Как сообщили в армавирском отделе СУ СК РФ, проводится проверка по факту производственной травмы, повлекшей смерть пострадавшей. Мужчина, который был за рулем погрузчика, утверждает, что ставил его на ручной тормоз. Возможно, агрегат был неисправен.

Проводятся все необходимые экспертизы, сообщает РИА «Регион online».

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