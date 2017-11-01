В Армавире стартовал первый региональный чемпионат «Абилимпикс-2017»

Это олимпиада по профессиональному мастерству для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Армавир съехались более 90 участников из всех городов и районов края. Студенты и специалисты будут соревноваться в 11 компетенциях, а школьники — по пяти направлениям. Состязаться будут в экономике и бухгалтерском учете, программировании, веб-дизайне, вязании спицами и отдельно в вязании крючком, робототехнике и инженерном дизайне.

«Это демонстрация мужества. Это, наверное, подсказка тем, кто сидит дома и боится выйти со своей проблемой. Это тот самый знак, что не стоит отчаиваться. Нужно идти вперед, достигать цели и поставленных задач», — считает заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий.

Участников чемпионата также поздравил исполняющий обязанности министра труда и социального развития края Сергей Белопольский.

Основной день соревнований пройдет 2 ноября. Победители регионального этапа «Абилимпикс» отправятся в декабре в Москву, представлять Краснодарский край на всероссийском уровне.

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