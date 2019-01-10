Ранее она составляла 20 рублей.

«Новый тариф гораздо ниже подтвержденного и экономически обоснованного транспортным предприятием. Администрация города часть расходов взяла на себя», — отметили в мэрии.

По мнению городских властей, увеличение стоимости проезда решит сразу несколько проблем: обеспечит развитие городского электротранспорта, финансово оздоровит транспортное предприятие. В изменившемся тарифе также предусмотрели увеличение зарплаты работников.

В последний раз стоимость проезда повышали в 2017 году.

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