В Армавире суд арестовал обвиняемого в убийстве двух человек в ресторане

В Армавире 7 декабря по ходатайству следователя суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве директора частного охранного предприятия и офицера Росгвардии Мухтару Малсюгенову.

В рамках расследования Мухтару Малсюгенову предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю продолжает расследование уголовного дела о стрельбе в одном из ресторанов Армавира, в результате которой были убиты трое мужчин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека — начальник ОВО Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира. Мухтара Малсюгенова задержали 5 декабря в Новокубанском районе. Появилась также видеозапись момента его задержания.

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