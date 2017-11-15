В Армавире суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении ударившего ребенка ножом мужчины

Преступление произошло в декабре 2016 года на одной из улиц в Армавире. Расследование уголовного дела завершено.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство ребенка, в хулиганстве, грабеже и применении насилия в отношении представителя власти. Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. В связи с этим вынесли постановление о применении в отношении 37-летнего обвиняемого принудительных мер медицинского характера. Материалы уголовного дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире днем 23 декабря 2016 года мужчина подошел к шедшему по улице Лермонтова мальчику и ударил его ножом в грудь. Затем нападавший повалил ребенка на землю и попытался нанести еще один удар, однако мальчик стал оказывать сопротивление и звать на помощь, поэтому нападавший сбежал. Во время расследования выяснилось, что в этот же день мужчина напал с ножом на идущую по улице женщину. Также установили, что еще ранее — 29 ноября 2016 года — в подъезде дома на улице Ефремова он же ранил ножом в грудь местного жителя.

Злоумышленника задержали в рамках расследования уголовного дело о грабеже. При появлении правоохранителей он ударил одного из них гаечным ключом по голове.

Вернуться на ленту

Источник