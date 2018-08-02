В Армавире сын зарубил пожилого отца топором и закопал тело в огороде

Конфликт между родственниками произошел 14 июля на дачном участке.

В полицию Армавира 16 июля с заявлением об исчезновении 76-летнего местного жителя обратилась его супруга. Она рассказала, что муж пропал два дня назад. По данному факту провели доследственную проверку, которая установила, что к исчезновению причастен 47-летний сын пожилого мужчины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, утром 14 июля мужчина приехал к работавшему на даче отцу. Родственники поругались, во время ссоры сын взял из сарая топор и несколько раз ударил им пенсионера по голове. Тело отца он закопал в огороде и скрылся с места преступления. Матери о случившемся он ничего не сказал.

Подозреваемого задержали. Он показал следователю, где закопал убитого. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Сейчас мужчине предъявили соответствующее обвинение. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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