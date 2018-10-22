В Армавире торжественно закрылся чемпионат «Абилимписк-2018»

Больше чем в 20 компетенциях лучшими стали 108 участников — это школьники, студенты и специалисты, люди с ограниченными возможностями.

Соревнования шли на восьми площадках, самыми популярными по традиции оказались робототехника, обработка текста, вязание крючком и бухгалтерский учет. В этом году были и новые компетенции — учителя начальных классов, ландшафтный дизайн, флористика и сухое строительство.

«У меня компетенция обработка текста, нужно было оформить документ с картинками, с текстом. Давалось на это время. Судя по диплому, я справился. Делалось задание с бумаги, а так как я инвалид по зрению, было немножко трудновато именно считывать текст и перепечатывать», — рассказал победитель компетенции «Обработка текста» Илья Забродский.

Участники, занявшие первые места, получают возможность представить Краснодарский край на национальном этапе «Абилимпикс-2018» в Москве.

«Лучшие из них будут представлять край на следующем чемпионате. Те, кто просто принял участие, вернутся к себе домой, они получат возможность рассказать о самореализации. Самое главное, что по итогам прошлого чемпионата практически все наши участники, школьники и студенты, получили приглашение на работу и были трудоустроены», — отметил первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Кроме того, более 3 тыс. школьников получили возможность посетить различные мастер-классы и познакомились с рабочими профессиями. Повысили свой профессиональный уровень и руководители краевых учебных заведений. В рамках круглых столов они обсудили проблемы инклюзивного образования.

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