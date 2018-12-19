В Армавире у двоих закладчиков нашли свертки с героином

Они собирались разложить наркотик по тайникам. Возбудили уголовное дело.

Полицейские заметили двоих пьяных парней на одной из улиц города, их задержали. При личном досмотре у них обнаружили десять свертков с веществом бежевого цвета. Экспертиза установила, что изъятое является героином массой около 8 г.

Оказалось, что задержанные — иностранные граждане в возрасте 18 и 19 лет, они планировали сбыть наркотик через закладки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Злоумышленников поместили под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник