В Армавире установили участников дорожного инцидента, в котором девушку провезли на капоте

После опубликованного 13 ноября в соцсетях ролика, на кадрах которого запечатлен инцидент с двумя женщинами после ДТП, сотрудники полиции провели проверку.

Всех участников инцидента в течение суток установили и доставили в полицию. Оказалось, что 30-летняя местная жительница, управляя автомобилем Lada, не выдержала безопасный боковой интервал и допустила столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 32-летнего армавирца. После этого она скрылась с места ДТП. Во время конфликта с пассажиркой второго автомобиля виновница ДТП провезла девушку на капоте своей машины. Автомобили получили незначительные механические повреждения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На водителя Lada составили два протокола об административных правонарушениях, ее уже оштрафовали на 1,5 тыс. рублей. За второе нарушение ей грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. В связи с тем, что водитель Hyundai также покинул место ДТП, в его отношении составлен протокол и наложен штраф в размере 1 тыс. рублей.

По факту инцидента продолжается проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире 13 ноября автолюбительница с ребенком несколько кварталов провезла девушку на капоте.

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