В Армавире в акции «Бессмертный полк» приняли участие 14 тыс. человек

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, начались 9 мая в Армавире с митинга-реквиема «Доблесть, Слава и Память в наследство», который прошел в парке имени 30-летия Победы.

Несмотря на дождь, более 2 тыс. армавирцев и гостей города пришли в парк к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны. Перед началом митинга прошел молебен в память о жертвах Великой Отечественной войны. Его отслужили Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и настоятель церкви Успения Пресвятой Богородицы Тер-Макар.

На митинге перед собравшимися выступили глава Армавира Андрей Харченко, председатель Армавирской городской Думы Александр Поляков, депутат ЗСК Андрей Дорошенко, представители духовенства и общественности.

По центральной площади города пронесли увеличенную копию Знамени Победы и прошла колонна «Бессмертного полка». В акции приняли участие более 14 тыс. человек, в том числе ветераны войны Владилен Туницкий и Николай Булеков.

Во годы Великой Отечественной войны погибли около 13 тыс. армавирцев. Оккупация Армавира немецко-фашистскими захватчиками продолжалась 167 суток. В это время в городе и в прилегающих населенных пунктах фашисты уничтожили боле 6 тыс. 600 мирных граждан, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани участие в акции «Бессмертный полк» приняли более 580 тыс. человек.

В Краснодаре в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 107 тыс. человек. В Сочи участие в акции «Бессмертный полк» приняли 80 тыс. человек. В Новороссийске в шествии «Бессмертного полка» участвовали 52 тыс. человек. В Анапе в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 12 тыс. человек. В Геленджике в акции «Бессмертный полк» приняли участие 3 тыс. 200 человек. В Туапсе парад Победы собрал 18 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Москве нес в руках портрет отца-фронтовика. В Москве «Бессмертный полк» собрал 1 млн участников и побил собственный рекорд.

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