В Армавире в ДТП на встречке пострадали четыре человека

Авария произошла 13 июля около 22:00 в районе 37-го километра трассы Отрадо-Ольгинская — Новокубанск — Армавир.

По предварительным данным, 45-летний мужчина со стажем вождения около одного года ехал за рулем ВАЗ-21102, на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся там с Lada Priora, за рулем которой был 39-летний водитель.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также двое пассажиров Priora. Всех пострадавших госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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