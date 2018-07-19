В Армавире в ДТП погибла пассажирка легковушки

Авария произошла 18 июля в 21:00 в микрорайоне Северном на улице Чичерина.
Об обстоятельствах смертельного ДТП интернет-порталу «Кубань 24» рассказали очевидцы.
По их словам, водитель автомобиля ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением местной жительницы.
Пассажирка «девятки» погибла на месте происшествия. Женщина-водитель была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Обстоятельства аварии уточняются.
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