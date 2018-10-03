В Армавире в ДТП пострадала 14-летняя девочка

Авария с участием иномарки и «Нивы» произошла на улице Ефремова.
По предварительным данным, 29 сентября в 16:00 водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил правила дорожного движения и на повороте врезался в ехавшую в попутном направлении «Ниву».
В результате ДТП пострадала 14-летняя пассажирка «Нивы». С травмами ее госпитализировали.
Врачи детской городской больницы диагностировали у школьницы автотравму, ушиб мягких тканей лобной области головы, сотрясение головного мозга.
«После аварии девочка проходит курс лечения в хирургическом отделении детской городской больницы», — цитирует инспектора по пропаганде БДД по Армавиру Елену Горелову портал gorodarmavir.ru.
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