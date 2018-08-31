В Армавире в ДТП с легковушкой пострадал водитель скутера

Авария произошла 30 августа в 13:00 на перекрестке улиц Новороссийской и Советской Армии.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora при повороте налево не уступил дорогу скутеру Nexus и врезался в него.
После падения скутерист получил серьезные травмы.
«В результате ДТП в городскую больницу Армавира был доставлен водитель скутера с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, автотравма, перелом таза. Мужчине было назначено стационарное лечение», — рассказала инспектор по пропаганде БДД Елена Горелова.
Обстоятельства аварии уточняются, сообщает портал gorodarmavir.ru.
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