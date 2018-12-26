Авария произошла 24 декабря в 22:50 на улице Тургенева.

По предварительным данным, 21-летний водитель Kia Sportage проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль Vortex под управлением 33-летнего местного жителя. От удара Kia отлетел на ВАЗ-2112, за рулем которого был 44-летний мужчина.

«В результате массового ДТП пострадали три человека, среди которых 16-летний пассажир Kia. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки и левого плеча его госпитализировали. В больницу доставили еще одного пассажира Kia — 18-летнего парня. У него закрытый перелом позвоночника, четырех ребер, костей таза. Также пострадал 32-летний пассажир ВАЗа, который получил ушибы и ссадины правого плеча и колена», — рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

Водитель Kia Sportage не пострадал. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает портал gorodarmavir.ru.

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