В Армавире в мастерской сгорела «газель» ритуальных слуг

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в МЧС 4 сентября около 14:00.

На место выехали пожарные расчеты. По прибытию установили, что в ремонтом боксе мастерской в промзоне горит «газель». Автомобиль загорелся во время сварочных работ. Владелец мастерской и двое рабочих смогли выкатить машину из помещения и начали самостоятельно тушить. Это им не удалось, и тогда пришлось вызвать пожарных.

В автомобиле пострадала кабина, двигатель, обуглились металлические части кузова. Внутри «газели» находились материалы и инструменты для производства надгробных памятников.

Во время пожара никто не пострадал. Сумма материального ущерба уточняется, сообщает gorodarmavir.ru.

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