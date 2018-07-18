В Армавире в реке обнаружили тело мужчины

Тело в реке Уруп недалеко от железнодорожного моста 17 июля заметили местные жители. Они вызвали на место полицейских.

Установлено, что днем 15 июля мужчина пошел на пляж, чтобы отметить свой день рождения с друзьями. Компания выпивала. Именинник решил искупаться в реке. Он захлебнулся и утонул.

Так как мужчина не вернулся вечером домой родственники обратились в полицию.

Тело пробыло в воде больше суток. Следов насильственной смерти не нашли. Причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи, сообщает портал gorodarmavir.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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