В Армавире в реке обнаружили тело мужчины

Тело в реке Уруп недалеко от железнодорожного моста 17 июля заметили местные жители. Они вызвали на место полицейских.
Установлено, что днем 15 июля мужчина пошел на пляж, чтобы отметить свой день рождения с друзьями. Компания выпивала. Именинник решил искупаться в реке. Он захлебнулся и утонул.
Так как мужчина не вернулся вечером домой родственники обратились в полицию.
Тело пробыло в воде больше суток. Следов насильственной смерти не нашли. Причины и обстоятельства случившегося выясняют следователи, сообщает портал gorodarmavir.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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