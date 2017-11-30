В Армавире во время ДТП опрокинулась машина полиции

Авария произошла 30 ноября на перекрестке улиц Кирова и Тургенева.

ДТП произошло около 12:00. По предварительным данным, патрульный автомобиль двигался на вызов по улице Кирова с включенными спецсигналами. При повороте на Тургенева на красный сигнал светофора машина врезалась в ВАЗ-2115, который ехал на разрешающий сигнал светофора, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

От удара патрульный автомобиль перевернулся. Двое сотрудников полиции, находящихся в салоне УАЗа, получили травмы. Другие участники ДТП не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

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