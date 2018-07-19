В Армавире во время пожара из общежития эвакуировали 25 человек

Сообщение о возгорании в общежитии на улице Тургенева поступило в МЧС 18 июля в 22:21.

В 22:25 на место прибыли первые пожарные расчеты. Установили, что происходит горение б/у вещей на площади 18 кв. м. В 22:27 огонь локализовали, в 22:31 — ликвидировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Всего в тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава, шесть единиц техники.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 25 человек, спасено пять человек.

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