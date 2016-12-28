В Армавире водитель без прав врезался в опору ЛЭП

В Армавире 27 декабря в ДТП пострадали два парня.

Авария произошла около 23:00 на одной из улиц города. По предварительным данным, 23-летний молодой человек без прав вождения ехал за рулем ВАЗ-2107, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, из-за чего машину занесло, и она врезалась в столб ЛЭП.

В результате аварии два человека пострадали: сам водитель и его 19-летний пассажир, с травмами их госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники ГАИ установили, что владельца «жигулей» еще в марте лишили прав на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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