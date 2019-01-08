В ДТП пострадали дети 16-ти и 14-ти лет.

Авария произошла 6 января в 17:30 на хуторе Первомайском на одноименной улице напротив дома №2. Водитель ехал на «Оке», он превысил допустимую скорость и сбил подростков.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Елена Горелова рассказала, что детей госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами лица и конечностей. Инспекторы ДПС предложили водителю пройти обследование на состояние алкогольного опьянения на месте ДТП с помощью алкотестера. Он отказался. Пройти медицинское освидетельствование в наркодиспансере Армавира он также не согласился. В отношении виновника аварии составили протокол об административном правонарушении, сообщает gorodarmavir.ru.

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