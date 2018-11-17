В Армавире волонтеры спасли раненого лебедя. Фото

В теле птицы застряла рыболовная блесна. Лебедь ослабел и мог погибнуть.
Очевидцы заметили раненую птицу на армавирском водохранилище 14 ноября. Фотографии лебедя выложили в соцсети с просьбой помочь пострадавшему. Он не подплывал к берегу, сородичи клевали его, когда он к ним приближался.
Волонтеры приехали на водохранилище 15 ноября, чтобы оказать помощь птице. Люди пытались поймать раненого, но он упорно не давался им в руки. На надувной лодке добровольцам не удавалось развить скорость, достаточную для поимки лебедя. На следующий день им также не удалось схватить птицу.
Помочь лебедю получилось 17 ноября. Добровольцы сумели достать моторную лодку и догнали птицу. Оказалось, что утром спасатели уже вытащили из тела лебедя блесну. Волонтеры доставили раненого на берег и обработали рану. Затем лебедя выпустили на волю.
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