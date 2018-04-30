В Армавире возле бильярдного клуба произошла стрельба

Инцидент случился вечером 29 апреля.

В 19:40 в дежурную часть ОМВД поступило сообщение о том, что возле биллиардного клуба произошла стрельба. На место выехали сотрудники полиции. По предварительным данным, между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный автомобиль Mercedes, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения лиц, причастных к совершению противоправных действий.

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