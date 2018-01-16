В Армавире возложили цветы к Вечному огню и развернули Знамя Победы

Площадь полотнища составила около 200 кв. м. Так начали отмечать 75-летие освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В Армавире 16 января встретили участников автопробега из Ставропольского края. Делегация отправилась по маршруту наступления советских войск на юге России. Участники посетят около 30 населенных пунктов. В Армавире они почтили память павших бойцов минутой молчания. От рук немецких захватчиков погибли почти 7 тыс. местных жителей.

«Я был участником и свидетелем того, как шла Красная армия. Гитлер думал, что многонациональные республики распадутся, как бумажный домик, но все сплотились и такой бой дали немцам, что они не могли перейти даже Кавказский хребет», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Иван Богданов.

Активисты возложили цветы к Вечному огню.

Ровно через неделю жители города вновь соберутся на центральной площади, чтобы вспомнить подвиг освободителей.

В начале 1943 года началось освобождение Кубани от фашистских оккупантов. Уже 23 января красноармейцам удалось отбить Успенский район и Армавир.

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