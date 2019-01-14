Авария произошла 13 января в 23:30 на улице Ефремова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и на высокой скорости выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался автобус Neoplan под управлением 49-летнего мужчины. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

«В результате аварии пострадал пассажир Lada, его срочно госпитализировали. В городской больнице № 3 у 29-летнего молодого человека диагностировали пневмоторакс справа. Парень проходит курс лечения», — рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

Водитель отечественной легковушки сбежал с места аварии. Сейчас его личность устанавливают полицейские. Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает портал gorodarmavir.ru.

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