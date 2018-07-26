В Армавире выявили проблемы в сфере оказания помощи онкобольным

Вопрос о профпригодности руководителя медучреждения 26 июля поставила заместитель губернатора края Анна Минькова во время селекторного совещания.

В зале присутствовали не только профильные министры и руководители ведомств, но и главные врачи краевых больниц. Руководители районных медучреждений вышли на видеосвязь. Одна из основных тем — оперативная и своевременная помощь онкобольным. При любых подозрениях на рак пациентов должны направлять в краевые больницы на обследования.

Как раз в Армавире к этому вопросу подошли безответственно. Там попросту не проверяют жителей на онкологию. Как результат, в больничные палаты краевых медучреждений попадают люди с запущенной стадией рака легких, когда им уже практически невозможно помочь.

Об этом рассказал главный врач Краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов. По его словам, допущена профессиональная халатность, а некоторые сотрудники больницы, уходя в трудовой отпуск, закрывают и кабинеты. Например, в армавирской больнице компьютерная томография будет доступна пациентам только 12 сентября. А эти исследования для тех, кто перенес инфаркт или инсульт, жизненно важны и необходимы ежедневно.

Выяснить причины простоя медицинской техники, то, как и почему людей лишают необходимой помощи, во время селектора не удалось — главного врача армавирской больницы нет, он находится в отпуске.

— Две недели назад его не было на селекторе, мы разбирали вашу проблему. Прошло две недели, и его снова нет. А сколько длится отпуск у вашего главного врача, можно поинтересоваться? — спросила Анна Минькова.

— 30 дней.

— Такой отпуск бывает только у педагогов, во время летних каникул. И больше ни у кого, особенно в системе здравоохранения. Дисциплинарное взыскание, выговор и объяснение мне от главы, почему это допускается у вас на территории, — потребовала заместитель губернатора.

«Поступают больные, которым не сделано обследование. Их не направляют не только к нам, их не направляют в больницу. Раковую больницу, которая находится в Армавире», — заявил Владимир Порханов.

Еще одна тема совещания — младенческая смертность. В 20 районах края она снизилась. Но есть и отстающие. В их числе и Новороссийск. Именно для таких городов и районов с плохой статистикой вице-губернатор дала поручение разобраться в каждом случае и в дальнейшем не допускать ошибок.

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