В Армавире за обман 26 человек при продаже сантехники мужчину посадили на 5,5 лет

Приговор вынес Армавирский городской суд. В декабре по делу состоялась апелляция, приговор оставили в силе.

Суд установил, что с 6 сентября 2013 года по 6 ноября 2017 года 38-летний мужчина обманул 26 человек. Клиентам злоумышленник говорил, что купит, доставит и установит сантехнику и другое оборудование, но при этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства. Злоумышленник получил от пострадавших более 1 млн рублей и потратил их на свои нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело по 26 эпизодам о хищении чужого имущества. Армавирский городской суд приговорил подсудимого к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный обжаловал приговор, Краснодарский краевой суд приговор суда первой инстанции оставил без изменения, жалобу — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник