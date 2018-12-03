В Армавире загорелся производственный цех

Сообщение о возгорании на улице Матвеева поступило в МЧС 3 декабря в 8:49.

К месту направили пожарно-спасательные подразделения. Установили, что горит здание на площади 650 кв. м. Создали боевые участки по тушению пожаров и по защите соседних зданий от угрозы распространения огня.

«На месте пожара работает шесть стволов «Дельта», четыре ствола «А». Привлечены звенья газодымозащитной службы. Создан штаб службы пожаротушения», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, горит цех по производству мебели.

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Публикация от ЧП | Армавир (@armawir) 2 Дек 2018 в 10:38 PST

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