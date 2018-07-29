В Армавире женщина на автомобиле сбила девочку

Авария произошла на улице Луначарского. По данным очевидцев, девочка с подругой перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщили свидетели в соцсетях, одна из машин не успела затормозить и сбила ребенка. Вторая девочка благополучно пересекла проезжую часть.

Пострадавшую несовершеннолетнюю госпитализировали.

Очевидцы сообщили, что автомобилем управляла женщина. Подробности происшествия уточняются, сообщает gorodarmavir.ru.

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