В Армавире женщина на автомобиле сбила девочку

Авария произошла на улице Луначарского. По данным очевидцев, девочка с подругой перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
Как сообщили свидетели в соцсетях, одна из машин не успела затормозить и сбила ребенка. Вторая девочка благополучно пересекла проезжую часть.
Пострадавшую несовершеннолетнюю госпитализировали.
Очевидцы сообщили, что автомобилем управляла женщина. Подробности происшествия уточняются, сообщает gorodarmavir.ru.
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