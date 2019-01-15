ДТП произошло в Армавире на улице Советской Армии напротив дома № 336.

Автоинпекторы выяснили, что женщина на ВАЗ-21074 наехала на двух детей, переходивших проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП 13-летняя девочка и пятилетний мальчик получили травмы. По словам инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Елены Гореловой, у пострадавших диагностировали автотравму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы, сообщает gorodarmavir.ru.

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