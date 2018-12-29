Она называется «В ожидании чуда». Всем желающим рассказывают о традициях празднования Нового года в разные эпохи.

Например, в дореволюционное время наряжать елку могли позволить себе только состоятельные люди, потому что игрушки были очень дорогими.

«Стеклянные игрушки появляются как раз два столетия назад. Первая стеклянная игрушка появилась в Германии, в местечке Лаушта. Позже они стали самой разнообразной формы, длинными, вытянутыми и изысканными», — рассказал научный сотрудник Армавирского краеведческого музея Полина Агеева.

В советское время, когда первый человек полетел в космос, разумеется, появились игрушки в виде звезд и космических кораблей. Эти елочные украшения больше всего нравятся детям, которые приходят на экскурсии. После того, как все экспонаты изучены, школьников приглашают на мастер-класс по изготовлению игрушек из ткани.

Выставка в краеведческом музее Армавира будет работать все новогодние каникулы.

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