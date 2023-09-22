В Армении арестован один из лидеров пророссийской оппозиции

Утром 22 сентября полиция Армении арестовала одного из лидеров оппозиции, председателя партии “Мать Армения” Андраника Теваняна.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Напомним, А.Теванян – пророссийская политическая организация, ее лидер.

Родился в 1974 году в Ереване. В 2021-2023 годах был депутатом парламента Армении. В этом году он был избран депутатом мэрии города Еревана. В 2003-2013 годах работал преподавателем в Российско-Армянском университете.

А.Теванян выступал против признания Карабаха территорией Азербайджана. Он один из организаторов протеста против правительства в Ереване.