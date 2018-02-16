В арт-центре «Бронзовая лошадь» покажут работы художников из Армении

Выставка современной живописи и малой скульптуры «Арт-интервенция» откроется 20 марта в 18:00.

Живописец Геворг Бабаханян, более известный под псевдонимом Endza, и скульптор Гарегин Давтян представят более 70 работ. Арт-объекты мастеров были показаны на более чем 30 выставках по всему миру.

Вход на вернисаж — по пригласительным. Количество мест ограничено. Оставить заявку можно по телефону (861) 204-08-41 или в личных сообщениях в соцсетях галереи. Принимаются предварительные заявки на групповые экскурсии.

Посетить выставку можно будет до 8 апреля, сообщается на странице арт-центра в Facebook.

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