В Архипо-Осиповке 70 специалистов ликвидируют последствия подтоплений

Вице-губернатор Анатолий Вороновский по поручению губернатора Вениамина Кондратьева выехал 28 ноября в Геленджик.

Заместитель главы региона возглавил оперативный штаб по устранению последствий стихии в селе. Ликвидацией подтоплений занимаются 70 специалистов различных служб, привлечено 29 единиц техники.

«Сейчас главная задача — подворовой обход территорий. Надо выяснить масштабы причиненного ущерба, провести подсчет пострадавших домовладений», — сказал Анатолий Вороновский, обращаясь к представителям оперативных служб региона.

В связи с резким ухудшением погоды и выпадения большого количества осадков, в ночь на 28 ноября был зафиксирован первый выход воды из берегов реки Вулан. В результате подтопило 51 придомовую территорию, в четыре дома зашла вода. На данный момент вода с подтопленных территорий сошла, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», циклон принес на Кубань сильный ветер и осадки. В крае экстренное предупреждение из-за дождей продлится до 30 ноября. В Сочи ожидается сильный шторм и подъем уровня воды в реках.

В Северском районе из-за ливня затопило два моста, ведущих в село Тхамаха и станицу Ставропольскую. Из-за непогоды с 12:00 приняли решение свернуть тяжелый механизированный мост в селе Кирпичном Туапсинского района.

В Геленджике во время ливня подтопило четыре дома. В Краснодаре ликвидируют последствия сильного дождя. За уровнем воды в реках Туапсинского района организовали круглосуточный мониторинг.

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