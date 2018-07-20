В Архипо-Осиповке закрыли парк аттракционов

Деятельность парка в селе приостановили из-за нарушений правил пожарной безопасности.

По результатам прокурорской проверки в Геленджикский городской суд был направлен иск.

Суд признал незаконным бездействие индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего парк, по соблюдению правил пожарной безопасности и постановил запретить эксплуатацию аттракционов до рассмотрения гражданского дела по существу.

Судебные приставы опечатали парк, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года на Кубани зафиксировано два случая неполадок при работе колес обозрения — в Горячем Ключе и Новороссийске.

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