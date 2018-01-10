В архиве Краснодарского края нашли опись рабов, которых вывозили с Кавказа в Турцию в XIX веке

Российские ученые обнаружили отчет о задержанном в 1810 году недалеко от Геленджика судне работорговцев.

Это первый обнаруженный документ, где подробно описано, каких именно невольников вывозили с Кавказского побережья в Турцию. В нем описывается захват в июне 1810 года турецкого судна работорговцев русским корветом «Крым».

«Образно можно сказать, что нам удалось заглянуть на борт судна работорговцев. Впервые были обнаружены документы, таких нет даже в центральном государственном архиве Военно-морского флота. Раньше, разумеется, было представление о том, что невольники с этих берегов отправлялись в Турцию, но не было детализированных примеров для понимания того, каких людей вывозили», — рассказал сотрудник Международного центра фундаментальных и прикладных исследований Александр Черкасов.

На борту находились 83 человека: десять членов экипажа (девять турок и грек), семь купцов, 66 невольников — 25 мужчин и 41 женщина. Из них 41 человек — абазины, 15 русских и десять черкесов. Больше половины рабов были в возрасте до 16 лет, пятеро детей находились на судне с родителями. Исследователи установили, что цена 66 рабов равнялась стоимости 2,5 тыс. коров.

Черкасов добавил, что отправка людей из черноморских портов продолжалась до окончания Кавказской войны в 1864 году. По оценкам ученых, с Черноморского побережья в период с XVI по XVIII век было отправлено около 1 млн невольников, сообщает ТАСС.

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