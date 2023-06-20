В Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии

Во вторник, 20 июня, в столице Казахстана стартовал двадцатый раунд переговоров по сирийскому урегулированию в рамках Астанинского формата, стартовавший двусторонними встречами групп.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, а иранскую – советник по политическим вопросам МИД Али Аскар Хаджи.

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Кроме того, из Дамаска в переговорах участвуют замминистра иностранных дел Айман Сюзан, Ахмет Тума от сирийской оппозиции, спецпредставитель Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. В Казахстан в качестве наблюдателей приглашены представители Иордании, Ирака и Ливана.

В ходе двухдневных переговоров состоится обмен мнениями о ситуации в Сирии и регионе, а также о последних процессах в этой стране .

Также. , в повестку переговоров включены такие темы, как борьба с терроризмом, обмен пленными, поиск пропавших без вести, меры укрепления доверия, создание условий для возвращения сирийские беженцы.