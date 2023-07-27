В Астане планируют провести антитеррористические учения

27-28 июля в городе Астана под эгидой Казахстанского антитеррористического центра пройдут плановые антитеррористические учения по проверке готовности к выполнению задач видения.

«Планируется ввести меры, ограничивающие движение пешеходов и автотранспорта. Учения будут проводиться максимально приближенными к реальным боевым условиям с различными элементами сложности», — говорится в сообщении Столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом призывает разобраться в учениях проводимой деятельности, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования сотрудников соответствующих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения недостоверной информации среди населения.