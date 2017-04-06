В Астрахани во время перестрелки ранили троих сотрудников Росгвардии

В Астрахани 6 апреля в результате вооруженного нападения ранения получили трое сотрудников Росгвардии. Нападавшие ликвидированы.

Инцидент произошел около 1:40 по местному времени (0:40 по мск). Во время разыскных мероприятий сотрудники Росгвардии при попытке остановить автомобиль подверглись обстрелу. В итоге ранения получили трое сотрудников Росгвардии, они госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Ответным огнем был убит один из нападавших, еще один ранен. Предположительно, нападение совершили те же лица, что застрелили двух полицейских 4 апреля.

«Преступники, расстрелявшие 4 апреля двух сотрудников ГИБДД и напавшие ночью на сотрудников Росгвардии, ликвидированы. Они были окружены нашими сотрудниками и убиты в рамках спецоперации. Таким образом, все четыре преступника ликвидированы», — цитирует источник в управлении Росгвардии по Астраханской области ТАСС.

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