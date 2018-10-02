В «Атамани» появился музей староминского кваса

На открытии гостей угощали напитком.

Открытие музея кваса на подворье Староминского района приурочили к фестивалю традиционной народной культуры «Казачья слава», который проходил в этнокомплексе 29 сентября.

В музее собрали факты из истории кубанского кваса, рецепты традиционного напитка, народные рецепты кваса для укрепления здоровья, травы, посуду и предметы быта, а также рецепты красоты кубанских казачек, связанные с квасом.

В дальнейшем музей планируют пополнять экспонатами, новыми рецептами, фотографиями, печатной продукцией, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае в Староминском районе ежегодно проводят фестиваль кваса. В 2018 году там приготовили окрошку из 1,5 т кваса, которая попала в Книгу рекордов России.

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