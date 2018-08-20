В «Атамани» пройдет фестиваль «Добра рыбка, гарна юшка»

Праздник рыбы и раков стартует в выставочном комплексе 24 августа.

Торжественное открытие краевого фестиваля состоится в 11:00 на сцене у хаты «Станичное правление». Здесь пройдут тематические презентации традиционных рыбных блюд кубанской кухни. Участники фестиваля покажут жанровые сценки и танцы, будут играть на народных музыкальных инструментах и петь частушки, представляя свои блюда перед гостями.

На подворьях казачьей станицы в течение дня гостей ждут выступления самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, экскурсии, народные игры и развлечения, презентации рецептов приготовления кубанских блюд из рыбы, показательные мастер-классы и дегустации.

На площади «Станичный майдан» с 10:00 до 18:00 будет проходить выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел «Город мастеров», а все желающие смогут принять участие в мастер-классах, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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