В «Атамани» пройдет фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля»

Местные хозяйки 28 июля накормят жителей и гостей края блюдами кубанской кухни. Главные угощения приготовят из картофеля.

В казачьих подворьях пройдут мастер-классы, экскурсии, выставки, дегустации, игры и конкурсы. Начнется праздник в 11:00 на сцене у «Станичного правления».

В следующий раз провести выходные весело в «Атамани» можно будет через две недели. Большой краевой фестиваль, на котором можно будет поесть пирожков и другой традиционной выпечки казаков, откроется 11 августа.

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