В «Атамани» пройдет фестиваль кухни народов Кубани «За общим столом»

Традиционный праздник в Темрюкском районе продлится с 11:00 до 18:00 22 сентября.

Весь день в этнографическом комплексе будут выступать творческие коллективы, на подворьях пройдут концертные программы, экскурсии, мастер-классы по разным видам народных художественных ремесел.

Организаторы приготовили для гостей народные игры и конкурсы.

Каждый желающий сможет продегустировать традиционные блюда народов, проживающих в многонациональном Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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