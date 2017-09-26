В «Атамани» пройдет фестиваль традиционной культуры «Казачья слава»

Он состоится в выставочном комплексе в Темрюкском районе 30 сентября.

Праздничный день начнется с молебна у памятника запорожским казакам-переселенцам. Фестиваль стартует в 11:00 с театрализованного действия — высадки казаков у Тамани 25 августа 1792 года под командой полковника Саввы Белого. В нем примут участие около 200 человек. Затем в исполнении артистов оживут персонажи полотна казачьего летописца Геннадия Квашуры «Жеребьевка. Образование кубанских станиц».

На открытой сцене у хаты Станичного правления в 11:30 начнется концерт фольклорных коллективов с показом реконструкции народных обрядов. А на майдане развернется выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

В 12:00 на скаковом поле дадут старт скачкам на приз губернатора Кубани, атамана Кубанского казачьего войска, атаманов отделов.

Завершится фестиваль большой концертной программой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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