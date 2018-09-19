В «Атамани» пройдет фестиваль «За общим столом»

Мероприятие состоится 22 сентября.

Краевой фестиваль традиционной кухни народов Кубани «За общим столом» пройдет с 11:00 до 18:00, сообщает пресс-служба «Атамани».

Выступят творческие коллективы. На подворьях пройдут концертные программы, экскурсии, мастер-классы по разным видам народных художественных ремесел. Организаторы подготовили для гостей народные игры и конкурсы.

Все желающие смогут продегустировать традиционные национальные блюда народов, проживающих на Кубани.

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