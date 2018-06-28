В «Атамани» пройдет краевой фестиваль «Гарнэ сальце»

Гастрономический праздник начнется 30 июня в 11:00 в казачьей этностанице.

Откроет фестиваль концерт творческих коллективов и исполнителей из муниципальных образований края. Участники праздника смогут продегустировать бутерброды с салом и блюда из мяса.

В течение дня на подворьях этнокомплекса будут выступать певцы и танцоры, для гостей проведут экскурсии, мастер-классы по различным видам народных художественных ремесел, а также будет работать «Город мастеров», сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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