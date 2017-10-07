В «Атамани» прошло заседание совета по культуре и искусству Ассоциации «Юг»

Мероприятие с участием руководителей органов культуры Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прошло в рамках фестиваля «Мир Кавказу».

стреча глав региональных ведомств с участием председателя исполнительного комитета Ассоциации «Юг» Павла Пронина посвящена вопросу повышения эффективности и адресности инвестиций в культуру в условиях существующих бюджетных и ресурсных ограничений.

В своем докладе председатель Координационного совета министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина рассмотрела возможности наращивания финансирования отрасли, которые используются на Кубани.

«Благодаря внимательному отношению к развитию культуры со стороны администрации региона, губернатора Вениамина Кондратьева и Законодательного собрания края в 2017 году удалось увеличить на 500 млн рублей по сравнению с прошлым годом. Вложения в отрасль со стороны краевого бюджета составляют до 4 млрд рублей», – сообщила министр культуры края.

По ее словам, также вырос объем федеральных средств, выделенных региону в рамках целевой программы «Развитие культуры и туризма», в которой министерство культуры Краснодарского края участвует ежегодно. Если в 2016 году он составлял 56,7 млн рублей, то в 2017-м – уже 111,3 млн рублей.

Лапина призвала коллег активно включаться во все программы и проекты, способствующие созданию и продвижению творческих продуктов, укреплению материально-технической базы учреждений культуры и повышению благосостояния работников отрасли, а также использовать возможности спонсорства и государственно-частного партнерства.

Участники встречи также обсудили предложения по развитию обменных гастролей творческих коллективов театрально-концертных учреждений Юга России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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