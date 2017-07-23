В «Атамани» проведут краевой фестиваль блинов

Праздник «С блынцями и чаем нэ скучаим!» пройдет 29 июля.

Для гостей проведут презентации традиционных рецептов блинов, мастер-классы по их приготовлению с различными начинками. Все желающие смогут попробовать понравившиеся угощения.

Запланирован концерт самодеятельных творческих коллективов и сольных исполнителей со всего края. Они представят театрализованные номера с использованием частушек, пословиц и поговорок.

На площади «Станичный майдан» откроют ярмарку изделий народных художественных промыслов и ремесел.

В программе — экскурсии по «Городу мастеров». Желающие смогут принять участие в играх и конкурсах, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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